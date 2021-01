Como Israel tomou a liderança da vacinação contra a covid-19

Desde que começou a campanha de vacinação em Israel, a 20 de dezembro, mais de um milhão de doses da vacina já foram produzidas, ou seja, cerca de 12% da população já recebeu a primeira dose. O segundo caso de maior sucesso foi o pequeno Barein, com 1,5 milhões de habitantes, e que já vacinou 3%. Há vários motivos para o sucesso da vacinação em Israel.

Enquanto maior parte dos países têm pouco mais de 0,1% da população vacinada (Portugal incluído), Israel já vacinou uma em cada oito dos seus habitantes, mais do que os Estados Unidos (1,3%), a Rússia que tem uma vacina própria (0,5%) ou o Reino Unido (1,39%).

Os especialistas atribuem este sucesso a vários fenómenos, como a informação concentrada de forma digital sobre a população em Israel, num sistema de saúde em que todos os cidadãos são obrigados a registarem-se, mas também ao facto de Israel ter sido dos primeiros países a começar o processo de negociação das vacinas com as grandes farmacêuticas, disse o ministro da Saúde Yuli Edelstein. De acordo com o governante, a capacidade do sistema de saúde israelita em identificar rapidamente os cidadãos também interessou às grandes empresas farmacêuticas, para provarem a eficácia do seu fármaco.







Esta notícia da liderança na corrida da vacinação veio em boa altura para o governo de Benjamin Netanyahu que depois de uma primeira vaga bastante tranquila, viu o seu executivo ser bastante criticado por não ter preparado a segunda vaga de covid-19, tendo mesmo chegado a ter mais de nove mil casos diários de novas infeções.



Netanyahu recorreu a restrições pesadas para reduzir os contágios, mas não o suficiente para impedir um terceiro confinamento, apesar de mais leve. Por isso decidiu que a vacinação ia ser a sua bandeira para os meses de inverno, avançando para acordos com a Pfizer, a Moderna e várias outras empresas farmacêuticas, não olhando a custos.

Vacinas mais caras e para profissionais de saúde e idosos

Mas a verdade é que apesar de ter conseguido vacinar uma parte maior da sua população até agora do que os países europeus, a verdade é que Israel teve de pagar mais pelas vacinas que recebeu, reconheceu o governante, explicando ainda que o preço pago é menor se conseguir sair primeiro da crise económica causada pela pandemia.

A primeira fase estratégia de vacinação israelita não difere muito da portuguesa, tendo começado por dar prioridade aos profissionais de saúde. Mas se em Portugal se seguem os funcionários e residentes em lares de idosos, Israel alargou essa fase a todos os maiores de 60 anos.

De acordo com os dados oficiais, a partir de janeiro estavam a ser vacinados cerca de 150 mil israelitas por dia. A este ritmo, até fevereiro todos os cidadãos terão recebido a primeira dose da vacina.







A maior diferença entre ambas as estratégias foi o exemplo da liderança. Em Israel, foi Netanyahu, de 71 anos, o primeiro a ser vacinado. Em Portugal nenhuma figura de proa do Estado recebeu ainda a vacinação. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, 72 anos, e o primeiro-ministro, António Costa, 59 anos, decidiram esperar pela sua vez, provavelmente na segunda fase.

Israel registou 435 mil infetados desde o início da pandemia, tendo também registado 3.404 mortes pelo novo coronavírus. O país apostou em testar em massa a sua população, sendo um dos que tem mais testes por milhão de habitantes.