Infarmed aprova novo tratamento para o cancro da mama

A Seagen, empresa de biotecnologia que desenolve terapias para o cancro, conseguiu a comparticipação do Infarmed para o desenvolvimento de um novo tratamento para o cancro da mama do tipo HER2-positivo.







Getty Images

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos Cancro Portugal Infarmed Seagen

Com a junção da substância tucatinib, com trastuzumab e capecitabina vai ser desenvolvido um tratamento específico para "os doentes adultos com carcinoma da mama HER2-positivo localmente avançado ou metastático" que já tenham sido sujeitos a outros dois tipos de tratamentos.O tucatinib é um medicamento oral inibidor da proteína HER2 que já está aprovado em mais de 40 países e vai agora ser aplicado para o tratamento do cancro da mama em Portugal.O cancro HER2-positivo tem a particularidade de crescer e se disseminar mais rapidamente do que os outros tipos de cancro da mama mas a investigação global HER2CLIMB já demonstrou que o tratamento com tucatinib, trastuzumab e capecitabina tem a capacidade de reduzir o risco de morte em um terço e a progressão da doença em quase metade (46%) quando comparado com os tratamentos que recorrem a trastuzumab e capecitabina isoladamente.Nos doentes com metástases cerebrais o tratamento utilizado no estudo reduziu o risco de progressão do cancro ou de morte em 52%.O estudo envolveu 612 doentes com cancro da mama HER2-positivo que já tinham recebido trastuzumab, pertuzumab e ado-trastuzumab emtansina divididos em dois grupos, um de placebo e o outro recebeu o tratamento com tucatinib em associação com trastuzumab e capecitabina, 48% dos doentes tinham metástases cerebrais.O diretor-geral da Seagen em Portugal, Espanha e Itália refere que, com o apoio do Infarmed, "Portugal junta-se aos países europeus mais importantes na disponibilização deste importante tratamento".Anualmente são diagnosticados cerca de sete mil novos casos de cancro da mama em Portugal, cerca de 10% destes apresenta metástases. O cancro da mama metastático HER2-positivo representa 15 a 20% de todos os metastáticos.