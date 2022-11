Descobertas células que transportam o cancro do cólon para outros órgãos

O cancro do cólon é o segundo tumor mais mortífero, causando cerca de um milhão de mortes globalmente e só é superado pelo cancro do pulmão.

Uma equipa com vários cientistas internacionais, liderados pelo biólogo espanhol Eduard Batle, conseguiu descobrir as células malignas que são libertadas pelo cancro do cólon e viajam pela corrente sanguínea até invadirem o fígado. Noventa por cento das mortes por cancro são causadas pela disseminação letal de células cancerígenas para outros órgãos do corpo, através da metástase.