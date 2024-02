Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Em Portugal não há razões para alarme porque a cobertura vacinal é das melhores do mundo, garantem os especialistas. Só há que ter cuidado com quem entra no País.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta sobre um “aumento alarmante” da propagação de surtos de sarampo na Europa no fim do mês passado. Em 2023, os casos registados aumentaram 30 vezes face a 2022: entre janeiro e outubro do ano passado, foram reportados mais de 30 mil casos em comparação com os 941 em todo o ano 2022. Dois em cada cinco ocorreram em crianças entre 1 e 4 anos. A OMS avisa que a vacinação é a única forma de as proteger contra esta “doença potencialmente perigosa”.