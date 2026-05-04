Guimarães e CEiiA avançam com primeira fábrica de satélites óticos do país

A indústria portuguesa continua focada na economia do espaço, agora numa nova fábrica que terá impacto direto no emprego qualificado.

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A Câmara de Guimarães e o CEiiA -- Centro de Engenharia e Desenvolvimento assinaram esta sexta-feira o contrato de comodato para a instalação da primeira fábrica de satélites óticos do país na antiga Fábrica do Alto, em Pevidém.



Imagem 3D do satélite MH-1, desenvolvido pela CEiiA CEiiA

Em comunicado, o município diz que o contrato de comodato entre as duas entidades "marca o arranque formal da primeira fábrica de satélites óticos do país, a instalar na antiga Fábrica do Alto, onde já decorrem obras de reabilitação", acrescentando que o "projeto posiciona Guimarães como território de referência na economia do espaço".

A autarquia conta que a "nova unidade será dedicada à montagem, integração e teste de satélites, com impacto direto na criação de emprego qualificado, na diversificação do tecido industrial e económico e no posicionamento de Guimarães como território estratégico no setor aeroespacial".

"O que assinámos hoje é muito mais do que um documento, é um compromisso estratégico com o futuro de Guimarães e dos vimaranenses", assumiu o presidente da câmara, Ricardo Araújo, citado no comunicado, durante a cerimónia, que decorreu nos Paços do Concelho.

Antes da sessão, foi realizada uma visita às futuras instalações, onde a antiga unidade industrial da Fábrica do Alto está a ser reconvertida num centro tecnológico ligado ao setor aeroespacial, simbolizando a ligação entre a memória industrial de Pevidém e uma nova geração de indústria, assente na inovação, no conhecimento e na tecnologia.

"Guimarães não quer ficar à margem dos setores que estão a redesenhar a economia e a soberania tecnológica do país e da Europa. Queremos estar na linha da frente", disse o autarca, destacando a ambição do concelho em ganhar protagonismo num setor estratégico e de elevado valor acrescentado.

O investimento integra-se na estratégia municipal para o desenvolvimento do setor aeroespacial, em articulação com o CEiiA, a Universidade do Minho e parceiros industriais, no âmbito do Guimarães Space Hub, reforçando um ecossistema que cruza investigação, indústria e inovação.

Também citado no comunicado, o secretário de Estado da Economia destacou o alcance da parceria. "A instalação de um polo com esta capacidade de inovação, talento e dinâmica empresarial terá efeitos positivos no tecido económico existente. Vai atrair novas 'startups', gerar investimento e colocar Guimarães no mapa de um setor global que, em breve, deverá ultrapassar um trilião de dólares", vincou João Rui Ferreira.

Segundo o comunicado do município de Guimarães, o governante realçou ainda o posicionamento estratégico do país no setor espacial. "Portugal não quer ser espetador no setor espacial, quer ser um ator. Este investimento representa exatamente essa ambição", destacou o secretário de Estado da Economia.

Já o diretor-executivo do CEiiA enquadrou a nova fábrica na Estratégia Nacional para o Espaço. "Estamos a combinar conhecimento tecnológico, capacidade industrial e infraestruturas de teste com um parceiro internacional como a OHB, reforçando a ambição de Portugal se afirmar como um dos países líderes na área do espaço na Europa", afirmou José Rui Felizardo, igualmente citado no comunicado.

A Câmara de Guimarães sustenta que a fábrica de satélites óticos em Pevidém "representa um passo decisivo na consolidação de um ecossistema aeroespacial em Guimarães, complementando outros investimentos no concelho, nomeadamente a Fábrica do Arquinho, já numa fase avançada, dedicada à investigação e produção de conhecimento".

Com esta infraestrutura, o município, acrescenta a nota, "reforça a ligação entre ciência e economia real, promovendo a industrialização, atraindo investimento e criando condições para fixar talento qualificado no território".