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Ciência & Saúde

Humanos no espaço? “Para irmos a novos destinos teremos de adaptar a nossa genética”

Renata Lima Lobo 07:00

Andamos outra vez com a cabeça na Lua. O presidente da Agência Espacial Portuguesa, Ricardo Conde, explica as motivações à SÁBADO e imagina uma futura presença permanente da humanidade no cosmos.

Muitos terráqueos passaram momentos em pleno fascínio, a olhar as imagens do regresso da humanidade à Lua, cinquenta anos após as missões Apollo. Foi mais um grande passo para a humanidade, numa missão que voltou a colocar a NASA em destaque no tema da exploração espacial. Mas a que se deve esta pressa toda?

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