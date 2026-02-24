Sábado – Pense por si

Dinheiro

As aventuras dos portugueses no espaço

Ana Taborda e Luana Augusto 23:00

Há empresas que vão limpar o lixo espacial e detetar satélites espiões - para evitar que destruam engenhos em órbita. Outras usam imagens da Terra para ajudar a gerir cheias e tsunâmis. E está a ser desenvolvida uma espécie de GPS dos mares, que permitirá comunicar avistamentos de orcas ou icebergues.

Quando Ivo Vieira entrou no aeroporto de Lisboa com uma caixa almofadada e à prova de choque na mão, poucos imaginavam que lá dentro estava o PoSat2, um pequeno satélite com 15 quilos de peso - o primeiro que a LusoSpace lançou para o espaço. "Levámos o satélite para os Estados Unidos num avião normal", conta à SÁBADO. Mais precisamente em cima de um banco igual ao que é usado por um passageiro comum, um lugar extra que a empresa comprou precisamente para assegurar o transporte, conta o fundador da primeira startup aeroespecial portuguesa.

