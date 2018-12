No total são 413 vagas abertas nas áreas de medicina geral (113), hospitalar (287) e saúde pública (13).

O Governo abriu concurso para contratar 413 médicos que terminaram a especialidade nas áreas de medicina geral e familiar, hospitalar e saúde pública.



No total são 413 vagas abertas nas áreas de medicina geral (113), hospitalar (287) e saúde pública (13), refere o Ministério da Saúde numa nota enviada hoje à comunicação social.



Os despachos que autorizam a abertura de procedimentos concursais para a contratação de médicos recém-especialistas foram publicados em Diário da República na quarta-feira.



Este é o segundo procedimento concursal de 2018, depois de, na primeira época, terem sido abertas 1.234 vagas -- o maior número de sempre dos últimos anos para as áreas referidas --, às quais se candidataram mais de mil médicos.



"Reconhecendo o papel central dos recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde (SNS), o Governo aprovou um regime excecional de recrutamento, célere, que garante progressivamente às populações um número de médicos adequado às necessidades e oferece-lhes um contexto de integração e estabilidade profissional no SNS", refere a nota.



Concluíram com aproveitamento o internato da especialidade 327 médicos.