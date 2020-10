Explicador: O que se pode esperar dos testes rápidos?

Uma coisa é certa: os testes rápidos não são perfeitos e têm menos precisão do que aqueles convencionais (de PCR). Contudo, "tudo neste momento ajuda e se é para identificar infetados, quanto mais depressa, melhor", ressalva Pedro Simas, virologista do Instituto de Medicina Molecular de Lisboa.





A Direção Geral da Saúde emitiu esta segunda-feira, 26 de outubro, a norma que define a Estratégia Nacional de Testes para SARS Cov2 – que só entrará em vigor a partir de 9 de novembro. Em meados de setembro, a Cruz Vermelha ofereceu 500 mil testes rápidos ao Governo para serem usados em escolas e em lares.As autoridades de saúde demoraram mais de um mês a autorizar a sua aplicação. Em conferência de imprensa, Graça Freitas justificou a demora com o "resultado da evolução do conhecimento". "Só agora temos disponíveis no mercado testes rápidos com boa sensibilidade e especificidade" e "indicações internacionais que dizem que é seguro usá-los".O investigador Pedro Simas ressalva que esta é mais uma ferramenta para a mitigação do vírus. "Dou-lhe um exemplo: imagine que tem um surto numa escola, há um miúdo numa turma que foi diagnosticado e entretanto já apareceram mais dois com sinais clínicos. Se esses 30 miúdos da turma fizerem o teste rápido podem encontrar-se logo ali situações de positivos, imediatamente", diz à. Poupa-se tempo, evitam-se mais potenciais contágios.Saiba em que consistem estes testes e em que situações serão utilizados.Os testes de PCR, que é o método convencional para diagnóstico e rastreio da infeção por SARS Cov2, e em que os resultados são conhecidos num prazo de 24 horas; os chamados testes rápidos, cujos resultados se obtêm após 15 a 30 minutos e os serológicos, que avaliam a resposta do sistema imunitário à infeção por SARS Cov2.É um teste que deteta antigénio, ou seja, proteínas virais, do SARS Cov2. Mais especificamente uma "proteína bastante abundante durante o ciclo replicativo do vírus". Deve ser usado nos primeiros 5 dias de doença, de forma a diminuir a probabilidade de se obterem falsos negativos. Razão: "são testes com melhor performance em doentes com cargas virais elevadas, o que acontece geralmente na fase pré-sintomática, ou nas fases sintomáticas da doença", pode ler-se na norma da Estratégia Nacional de Testes para SARAS Cov2, emitida esta segunda-feira pela Direção Geral de Saúde. Também podem ser usados no diagnóstico de contactos assintomáticos – já que, de uma forma geral, a carga viral deste grupo é idêntica à dos sintomáticos.Através de uma zaragatoa, como os testes de PCR, no nariz ou na faringe. "Não é tão fácil como um teste de gravidez, que consiste só numa recolha de urina, é mais difícil fazer uma zaragatoa, mas é igualmente imediato. Podem detetar-se situações de positivos imediatamente", diz à, o virologista do Instituto de Medicina Molecular Pedro Simas.Há três grandes diferenças entre os dois testes. Primeiro: um deteta ácido nucleico (o genoma), o outro deteta proteínas do vírus. Segunda coisa: o teste de PCR tem uma maior sensibilidade em detetar a infeção, por causa da técnica utilizada. A última diferença tem a ver com a evolução da doença. "O genoma é detetado muito mais cedo durante o ciclo de infeção do organismo. As proteínas virais só são produzidas mais tarde", diz o especialista. Daí que faça sentido usar estes testes em situações em que já há sinais clínicos, "porque o vírus já se replicou em bastante quantidade e está numa fase tardia em que se formam as partículas virais que têm as tais proteínas detetadas nestes testes", explica.Não, complementam-se. "Quando uma pessoa dá negativa no teste rápido, não quer dizer que não tenha infeção. Nesse caso, aplica-se o teste mais sensível", diz Pedro Simas. Segundo a norma que regulamenta estes testes, emitida esta segunda-feira, 26, pela DGS, um teste de antigénio rápido negativo numa pessoa fortemente suspeita obriga a que se faça um teste PCR.São menos sensíveis à deteção do vírus, e portanto menos eficazes que os testes de PCR (embora possam ter uma eficácia superior a 90%). Contudo, serão sempre uma ajuda para parar a disseminação do vírus. Razão: "Se em 15 minutos ou meia hora se souber que alguém está positivo, já se ganharam 24 horas de conhecimento. Nessas 24 horas, uma pessoa pode transmitir a infeção a muita gente", diz o virologista.Os testes rápidos vão ser usados em situações de surto, por exemplo, em escolas ou lares, ou de urgência social (como crianças em risco e vítimas de violência), mas também podem ser feitos em pessoas com sintomas compatíveis com Covid19, nos primeiros 5 dias, e para o rastreio periódico de profissionais de saúde em contexto de maior risco de exposição.Em situações de surto, os testes rápidos devem ser feitos pelas equipas de saúde pública, em articulação com os parceiros municipais, determina a norma da Direção Geral de Saúde.Não servem para fazer testagem preventiva. "Por exemplo, nos lares, não vamos usar os testes rápidos nos funcionários para saber se eles vão ou não trabalhar. Temos de usar o teste mais sensível, de modo a garantir que eles não tragam o vírus para os lares ou hospitais", explica o virologista Pedro Simas.Pedro Simas considera que é perigoso porque pode criar nas pessoas uma "falsa sensação de segurança", diz à SÁBADO. "As pessoas podem não saber usar a informação e acharem que, por estar negativas, estão seguras", alerta. Outro problema é o método: fazer a zaragatoa não é tão fácil quanto um teste de gravidez. "Esse é um risco que se corre."