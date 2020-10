Quem não cumpre medidas da Covid-19 é mais anti-social

Uma investigação feita pela Universidade Estadual Londrina e pela Universidade São Francisco aponta para uma relação entre traços de personalidade anti-social e a Covid-19, avançando que pessoas com baixos níveis de empatia e altos níveis de insensibilidade têm maior dificuldade em cumprir as medidas para conter a propagação da Covid-19.

Devido à alta taxa de transmissão da Covid-19, vários países têm estabelecido medidas de contenção como o uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos. No entanto têm surgido movimentos contra estas medidas, incluindo em Portugal. O novo estudo brasileiro pode trazer novas respostas sobre o porquê da resistência de certas pessoas ao cumprimento de medidas sanitárias.

Os investigadores da Universidade Estatal Londrina encontraram uma relação entre as pessoas que apresentam "traços anti-sociais", como baixos níveis de empatia e altos níveis de insensibilidade, e a falta de complacência com as medidas preventivas da Covid-19.

No estudo participaram mais de 1.500 pessoas, entre os 18 e os 75 anos, durante um período de 15 semanas, entre março e junho. Os participantes completaram um questionário que pretendia medir diferentes traços, como empatia, insensibilidade, irresponsabilidade, impulsividade, hostilidade e manipulação.

Os participantes responderam também a questões relacionadas com o cumprimento das medidas de contenção da Covid-19, como o uso de máscara e práticas de distanciamento social.

Então porque é que alguns tipos de personalidade têm menos tendências a seguir medidas preventivas? Os autores do estudo avançam que pessoas com baixos níveis de empatia e tendências anti-sociais têm menos preocupação em pôr em risco a si e aos outros.

Um estudo semelhante, mais pequeno, realizado na Polónia, também encontrou uma relação entre pessoas que exibem traços da chamada "Tríade Negra" (maquiavelismo, narcisismo e psicopatia) e a sua falta de cumprimento das medidas de prevenção.

Nos Estados Unidos da América também foi realizado um estudo onde é sugerido que aqueles que apresentam altos níveis de traços anti-sociais tinham maior propensão a comportamentos que podem pôr os outros em risco.

Por outro lado, pessoas que são empáticas acreditam que é da sua responsabilidade social fazer isolamento, praticar a higienização das mãos e o uso da máscara, escrevem os autores do estudo do Brasil.