Como a testagem pode substituir o confinamento como forma de controlar a covid-19

A Direção-Geral de Saúde (DGS) decidiu "reforçar e alargar as indicações para a realização de testes laboratoriais" de forma a "antecipar um desconfinamento controlado e otimizar a capacidade laboratorial do país", como defendeu o epidemiologista Manuel Carmo Gomes.



A DGS prevê "o alargamento da utilização de testes laboratoriais a todos os contactos (de alto e de baixo risco); a disponibilização generalizada de testes rápidos de antigénio nas unidades de saúde do SNS; e a implementação de rastreios regulares com testes rápidos de antigénio em contextos particulares como nas escolas e setores de atividade com elevada exposição social (trabalhadores de fábricas, trabalhadores da construção civil, entre outros)".



À SÁBADO, o médico de saúde pública Bernardo Mateiro Gomes defendeu várias destas medidas, mas tem sugestões para que o combate através dos testes seja ainda mais eficaz, através de estratégias localizadas.