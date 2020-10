Costa convoca Conselho de Ministros extraordinário para definir medidas de controlo da pandemia

O Governo vai realizar um Conselho de Ministros extraordinário no próximo sábado, para "definir medidas de controlo da pandemia", anunciou o Executivo em comunicado. Segundo fonte do Governo referiu à Lusa o objetivo é definir novas "ações imediatas".



A mesma fonte disse esta quarta-feira à agência Lusa que, perante a evolução da pandemia em Portugal nas últimas semanas, a ministra da Saúde, Marta Temido, e a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, estão já a ouvir um conjunto de epidemiologistas.

António Costa marcou também audiências com todos os partidos para sexta-feira. Antes disso, o primeiro-ministro participa amanhã, quinta-feira, no Conselho Europeu extraordinário, por videoconferência, para coordenar respostas a nível europeu no combate à pandemia.