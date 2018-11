O tema de investigação de Maria de Lurdes Rosa é quase tão inédito: o estudo dos morgados. Bolsa da ERC vai permitir-lhe fazer contratações. Para Portugal vêm, no total, 6,35 milhões



"Morgados". Quando Maria de Lurdes Rosa leu esta palavra, na lista de temas para trabalhos de uma disciplina da licenciatura em História, na Faculdade de Letras de Lisboa, recordou-se do livro A Morgadinha dos Canaviais. Acabada de chegar do liceu, não sabia muito mais a não ser essa referência à obra de Júlio Dinis. Mas ficou curiosa e decidiu investigar sobre o tema — que a acompanharia depois no mestrado, no doutoramento e, agora, na investigação que realiza na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa.



Naqueles primeiros anos em que se dedicou ao estudo dos morgados, eram raras as investigações sobre esta realidade, que imperou em Portugal entre os séculos XIV e XIX, até ser extinta por Mouzinho da Silveira. Esta quinta-feira, o trabalho que tem feito e o que se propõe fazer sobre este tema quase inédito valeu-lhe uma das três bolsas atribuídas (num total de cerca de 6,35 milhões de euros) pelo Conselho Europeu de Investigação (ERC, na sigla em inglês) em Portugal. Nos próximos cinco anos, Maria de Lurdes Rosa vai gerir 1,6 milhões de euros; contratar cinco investigadores de pós-doutoramento e quatro com mestrado; lançar cinco livros; promover o restauro de documentos e a "difusão social" do projecto e do que foram os morgados.



Restaurar arquivos familiares com sete séculos

Numa das vertentes, a bolsa (cuja candidatura se iniciou em Fevereiro, foi avaliada por nove investigadores e exigiu até uma entrevista em Bruxelas) prevê o restauro de documentos sobre os morgados que estão nas mãos de famílias em todo o país ou depositados em alguns arquivos públicos. Alguns, são cópias de documentos do século XIV, mas outros, dos séculos seguintes, são originais. "O [nosso] objectivo é fazer a cobertura nacional dos arquivos", que estão em Portugal.



E, em que estado de preservação estão? "Nas famílias há uma pessoa que gosta de história, compra documentos aos primos, tem cópias do que está na Torre do Tombo e vai reconstruindo os arquivos", conta. "Mas eles têm uma relação com os arquivos quase natural". Os documentos fazem parte das suas histórias.



Até serem extintos por decisão parlamentar, empurrada por Mouzinho da Silveira, em 1863 e atacada por intelectuais como Camilo Castelo Branco, Eça de Queiroz e Alexandre Herculado por ser contra a ideologia liberal da época, os morgados representavam em Portugal uma espécie de poder perpétuo do fundador. Quando se estabelecia o vínculo do morgado — muitos pelas mãos de nobres; e estes actos de distribuição do território foram muito fortes na Madeira, Cabo Verde ou Brasil, por exemplo — definia-se uma protecção jurídica à propriedade familiar "até ao final dos séculos", explica a investigadora do Instituto de Estudos Medievais. Isto significava que uma parte do território (geralmente a melhor, onde estava implantados os palácios) estava protegida, não podia ser vendida, trocada, e era sempre transmitida a um herdeiro privilegiado.



"Dizia-se que 'a decisão do morgado [o primeiro] era lei', o que espantava o Alexandre Herculano", refere Maria de Lurdes Rosa à SÁBADO. Se o morgado deixara uma cláusula em que proibia os deficientes mentais ou físicos de receberem estas propriedades, era lei, e cumpria-se. Se o morgado decidira que as herdeiras não se poderiam casar com judeus ou hereges, era lei, e cumpria-se.



Nos morgados existiam capelas onde se rezavam missas pela alma destes homens, mortos em muitos casos há séculos. Era de tal forma que o Marquês de Pombal, que também tentou restringir este poder em 1750, dizia algo semelhante a que "com as capelas, metade das terras do reino estavam nas mãos de almas do outro mundo".



Mais bolsas para ciências exactas

A atribuição de uma bolsa da ERC para um projecto de História será inédita em Portugal. E, assume a investigadora à SÁBADO, mesmo as Ciências Sociais e Humanas têm sempre menos candidaturas do que as Ciências da Vida e a Engenharia. Entre as 2.389 candidaturas, cerca de 600 eram desta área. "Mas a taxa de sucesso é entre os 10 a 12%", semelhante à dos restantes campos de investigação.



Ao todo, foram distribuídos 573 milhões de euros, contemplados pelo Horizonte2020, a 291 investigadores a meio da carreira que trabalham em 21 países europeus. Reino Unido (55 bolsas), Alemanha (38) e França (32) estão no top-3.



Outras duas bolsas em Portugal e uma em Oxford

Em Portugal, as outras duas bolsas atribuídas serão nas áreas das Ciências da Vida e da Engenharia. A neurocientista portuguesa Marta Moita vai gerir 2 milhões de euros para desvendar os circuitos cerebrais na mosca-da-fruta. O seu objectivo é estudar o modo como o cérebro define comportamentos defensivos perante uma ameaça. Há cinco anos, a investigadora que lidera o Laboratório de Neurociências Comportamentais da Fundação Champalimaud recebera uma bolsa júnior da ERC (1,4 milhões de euros). A de 2018 é já destinada a cientistas séniores, com 7 a 12 anos de experiência.



O italiano Antonio Ambrosio, que trabalhou em Harvard, receberá 2,75 milhões de euros para desenvolver novos materiais para aplicação em realidade virtual e realidade aumentada no Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL), em Braga:



"O material pode reconfigurar-se a si próprio para compensar a distorção da luz em superfícies como a pele humana, assim como ajustar na imagem diferentes químicos em tempo real", escreveu o INL na nota pública sobre a bolsa. "E, o mais importante, pode fornecer imagens quimicamente seleccionadas na largura de banda na região da radiação infravermelha média."



Em Oxford, no Reino Unido, outro português foi também contemplado com uma bolsa da ERC: o professor e investigador de Biologia Pedro Carvalho terá 2 milhões de euros para estudar os mecanismos de regulação do núcleo celular na homeostase, o processo que permite aos organismos vivos manter em equilíbrio as suas condições internas, escreveu o Diário de Notícias.