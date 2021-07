Estas são as farmácias onde pode fazer testes grátis à covid-19

Esta quinta-feira, o Conselho de Ministros determinou a obrigatoriedade de apresentar um teste negativo (caso não tenha certificado digital) para aceder ao interior de espaços de restauração nos concelhos de risco elevado e muito elevado, e em hotéis e alojamentos locais em todo o país. Além do teste de PCR, podem ser apresentados testes rápidos de antigénio (autotestes ou realizados em laboratórios e farmácias).





Desde 1 de julho que é possível fazer testes rápidos de antigénio gratuitos em farmácias espalhadas por vários pontos do país. A possibilidade prolonga-se por um mês e poderá ser prolongada por períodos de tempo iguais. Cada utente pode fazer até quatro testes grátis por mês.Veja a lista aqui Esta oferta não se aplica a quem tem certificado digital (vacinação ou recuperação) nem aos menores de doze anos.Em Lisboa, há 19 farmácias onde se podem fazer estes testes. Na capital, também vigora o programa de testagem municipal, que oferece testes grátis de antigénio a pessoas de todos os concelhos (dois por mês).O Conselho de Ministros determinou quatro alternativas para aceder aos espaços. Pode apresentar um teste PCR, realizado nas 72 horas anteriores à sua apresentação; um teste de antigénio com relatório laboratorial, realizado nas 48 horas anteriores à sua apresentação; um teste rápido de antigénio na modalidade de autoteste, realizado nas 24 horas anteriores à sua apresentação na presença de um profissional de saúde ou da área farmacêutica que certifique a sua realização e o seu resultado; e um teste rápido de antigénio na modalidade de autoteste, realizado no momento, à porta do estabelecimento que se pretende frequentar, sob verificação dos responsáveis por estes espaços.