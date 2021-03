Do pior ao melhor. Portugal é o país com menos casos por milhão de habitantes da UE

O milagre português voltou a acontecer. Depois de Portugal se ter tornado no líder mundial de casos e mortes por covid-19, um dia após ter começado o novo período de recolhimento obrigatório que já dura há mês e meio, o país é agora o que regista menos novos casos por milhão de habitantes na União Europeia.

Portugal registou nos últimos sete dias um total de 5.710 novos casos de covid-19 e menos de mil novos casos nos últimos cinco dias. De acordo com a plataforma Our World in Data, os números fazem de Portugal o país com menos novos casos por milhão de habitantes - cerca de 85, o que faz do país o que tem menor incidência a 7 dias de toda a UE.

Os países que mais se aproximam são Alemanha e Dinamarca, com a República Checa, Estónia e Malta a registarem as maiores incidências de covid-19 na União Europeia nos últimos sete dias. Entre países europeus, Portugal apenas registou mais casos que Islândia, Rússia e Geórgia.