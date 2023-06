Elon Musk quer testar implantes cerebrais em humanos ainda este ano

O bilionário Elon Musk revelou esta sexta-feira que pretende, "este ano", apetrechar o primeiro ser humano com implantes cerebrais da sua empresa Neuralink, cuja tecnologia acaba de ser aprovada nos Estados Unidos.







"Esperamos, ainda este ano, fazer o nosso primeiro implante de um chip num ser humano, em alguém que tenha alguma forma de tetraplegia", disse Musk, quando foi questionado por uma criança e pelo seu pai no final de uma sessão de perguntas e respostas perante uma audiência de 3.600 pessoas no Dôme de Paris."Quero tranquilizar todos os que possam estar assustados com o Neuralink. Será um processo bastante lento", advertiu.A Neuralink, uma start-up criada por Elon Musk, recebeu a aprovação das autoridades de saúde dos Estados Unidos da América, no final de maio, para testar os seus implantes cerebrais em seres humanos.Ao instalar chips no cérebro humano, o objetivo do bilionário é permitir que o cérebro e os computadores comuniquem diretamente.O objetivo a médio prazo é o de ajudar pessoas paralisadas, com lesões na espinal medula ou que sofram de doenças neurológicas como a doença de Parkinson.A longo prazo, o objetivo da empresa de Musk é o de criar uma "relação simbiótica" entre o ser humano e a inteligência artificial, que poderá esbater as fronteiras entre o pensamento humano e a tecnologia informática, segundo Musk.