Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Chip permite aos utilizadores controlar o próprio telefone ou computador "apenas com o pensamento". Em janeiro foi testado no primeiro paciente humano.

As mais lidas

Elon Musk: Chip cerebral fez "paciente mover rato à volta do ecrã apenas com o pensamento"

O primeiro paciente humano a quem foi implantado um chip cerebral da Neuralink, empresa de Elon Musk, recuperou totalmente e é capaz de controlar um rato de computador utilizando apenas os seus pensamentos.



REUTERS/Dado Ruvic

"O progresso é bom e o paciente parece ter recuperado totalmente, sem efeitos nocivos de que tenhamos conhecimento", afirmou Elon Musk, num evento do Spaces na rede social X. "O paciente é capaz de mover um rato à volta do ecrã apenas com o pensamento."

O empresário ainda afirmou que, neste momento, a Neuralink está a tentar obter o maior número possível de cliques no botão do rato por parte do paciente.

A empresa implementou um chip, conhecido como Telepathy – telepatia - no primeiro paciente em janeiro, após ter recebido aprovação para o recrutamento de ensaios em humanos em setembro de 2023. O estudo usou um robô para colocar cirurgicamente um implante interface cérebro-computador numa região do cérebro que controla a intenção do movimento.

O objetivo inicial do chip Neuralink é permitir aos utilizadores controlar o próprio telefone ou computador "apenas com o pensamento". Os primeiros pacientes e utilizadores do dispositivo serão pessoas "que perderam o uso dos seus membros", afirmou Elon Musk.

Elon Musk tem "grandes ambições" para a Neuralink, tendo afirmado que esta facilitaria a rápida inserção cirúrgica dos seus dispositivos Telepathy para tratar doenças como a obesidade, autismo, depressão e esquizofrenia.

A empresa obteve a aprovação da autoridade de saúde norte-americana Food and Drug Administration (FDA) em maio de 2023 para iniciar os ensaios em humanos. Inicialmente, a FDA rejeitou o pedido da empresa em março, devido a preocupações relacionadas com o sobreaquecimento do chip.

Já em novembro, Elon Musk revelou que a Neuralink está a construir um chip de visão, que estará pronto dentro de alguns anos. "No futuro, esperamos restaurar capacidades como a visão, a função motora e a fala e, eventualmente, expandir a forma como experienciamos o mundo", lê-se o site da Neuralink.