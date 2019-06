No fim do mês passado e comparativamente ao último dia do mês de abril verificou-se um aumento do volume armazenado em três bacias hidrográficas e uma descida em nove.



Há um ano, em 31 de maio de 2018, 39 das 60 albufeiras monitorizadas em Portugal continental tinham reservas superiores a 80% do volume total (mais do dobro do número atual) e apenas duas estavam abaixo dos 40% (um terço das seis atuais).



"Comparando com maio de 2018, as disponibilidades em maio de 2019 são inferiores em todas as bacias hidrográficas", indica o relatório hoje divulgado pela Agência Portuguesa do Ambiente, acrescentando que, "no entanto, em março e abril de 2018 verificaram-se valores de precipitação acima do normal".



A bacia do Ave era a que apresentava no final de maio maior disponibilidade de água (89,9%), seguida da do Mondego (89,2%), Lima (80,9%), Tejo (75,3%), Cávado (74,7%), Guadiana (72,3%), Douro (69,3%), Mira (56,8%), Barlavento (56,4%) e Oeste (53,1%). A bacia do Sado tinha o número mais baixo, 49,9%.



Os armazenamentos de maio de 2019 por bacia hidrográfica apresentam-se inferiores às médias de maio (1990/91 a 2017/18), exceto para as bacias do Lima e Ave.



A cada bacia hidrográfica pode corresponder mais do que uma albufeira.

Dezoito das 60 albufeiras monitorizadas em Portugal continental tinham em maio reservas superiores a 80% do volume total e seis estavam abaixo dos 40%, segundo o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH).De acordo com dados divulgados esta segunda-feira pelo SNIRH, a albufeira de Divor (23%), na bacia do Tejo, as albufeiras de Monte da Rocha (11%), de Campilhas (16%) e de Fonte Serne (33%), na bacia do Sado, e as albufeiras de Vigia (21%) e de Caia (28%), na bacia do Guadiana, apresentavam no final de maio disponibilidades hídricas inferiores a 40%.