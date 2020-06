Dexametasona, o medicamento milagroso da Covid-19, pode esgotar

Na passada semana foi anunciado pela Universidade de Oxford o primeiro medicamente clinicamente testado que consegue tratar casos graves da Covid-19. A dexametasona, um corticoesteroide utilizado em inflamações relacionadas com a artrite reumatoide e a asma, consegue reduzir em cerca de um terço as mortes de pacientes com o novo coronavírus em estado grave mas, com tanta procura, a sua versão injetável – que é a mais procurada por médicos – pode esgotar.

A dexametasona, por si só, é um medicamento muito acessível. Trata-se de um imunossupressor que já está no mercado há mais de 60 anos e, em Portugal, está autorizado há muito tempo, sendo "comum em várias situações" clínicas, como explicou o presidente do Infarmed, Rui Ivo, que admitiu que este medicamento pode já estar a ser utilizado no país em casos mais graves da doença. Até ao fim de abril, Portugal já tinha usado 200 mil unidades da dexametasona.

Não sendo um tratamento que combata o vírus diretamente, a dexametasona vai atuar ao nível da chamada "tempestade de citocinas", travando reações exageradas do nosso sistema imunitário a corpos estranhos, como é o caso do vírus da Covid-19, o SARS-CoV-2. Segundo os investigadores de Oxford, este novo medicamento reduz até 35% das mortes de doentes já dependentes de ventilador em apenas 28 dias e 20% em pacientes que necessitam apenas de oxigénio.

Para já, não são conhecidos quaisquer problemas de fornecimento de dexametasona. É um medicamento barato, sem patentes e relativamente abundante. Mas isso não quer dizer que não vá faltar devido à imensa procura.

"Mesmo que seja um medicamento antigo que já está disponível há muito tempo, é cedo para dizer que é acessível sem olhar para dados", aponta à revista Science Stephen Schondelmeyer, diretor do Departamento de Farmacêutica da Universidade de Minnesota, que refere que existiu um "certo grau de exuberância irracional" em relação à dexametasona desde que foram publicados os resultados do estudo de Oxford. "Já temos notado comportamentos de açambarcamento e de falta de disponibilidade do produto devido a isso."

A própria OMS já admitiu que, desde que foi confirmada a eficácia da dexametasona, deu-se início a um "açambarcamento e compra especulativa" do medicamento. No entanto, Emer Cooke, chefe do departamento de Regulamentação de Medicamentos e outras Tecnologias em Saúde da organização indica que é "muito cedo para dizer se haverá escassez do tratamento.

Em particular perigo pode estar a versão injetável da dexametasona, a versão preferida do tratamento entre médicos e a mais difícil de produzir. Uma das duas maiores fabricantes do medicamento na sua versão intravenosa, a Cadila Healthcare, já experienciou variados problemas de produção e recentemente cortou o fornecimento de dexametasona aos EUA, que são o país com mais casos e mortes por Covid-19.





Na maioria dos casos pode não existir diferença entre a administração oral ou injetável da dexametasona, mas em casos mais graves tratar doentes mais graves com o medicamento na sua forma oral é, segundo disse à Science o intensivista Clifford Deutschman, "como lançar um dado", podendo ser ineficaz se o doente tiver problemas gastrointestinais e sendo particularmente difícil de administrar em doentes ventilados.

A forma e facilidade em que cada uma é produzida também varia. A dexametasona é "relativamente fácil" de fabricar na forma oral, mas a solução injetável necessita de condições estéreis para prevenir que micróbios reduzam a eficácia do medicamento ou prejudiquem a situação dos doentes. Em 2012, por exemplo, ocorreu um surto de meningite associado a esteroides injetável que matou mais de 100 pessoas nos EUA.

E produzir medicamentos também leva tempo, mesmo em condições normais e especialmente em tempos de pandemia.

Em Portugal, a dexametasona na sua forma injetável, chamada Oradexon, está autorizada desde junho de 1961, sendo que a última renovação de autorizado aconteceu em 2011. O Infarmed descreve o medicamento como um "glucocorticoide sintético com uma potência anti-inflamatória 7 vezes superior à da prednisolona e 30 vezes superior à da hidrocortisona". Existe ainda um medicamento na forma oral – o Decadron – em caixas de 20 e 60 unidades, autorizado em 1959.