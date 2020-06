Fugaku, o supercomputador que vai ajudar a encontrar a cura para a Covid-19

As iniciativas para encontrar uma forma de combater a Covid-19 estão a aumentar por todo o mundo, seja através de uma vacina ou de um medicamento que reduza os sintomas da doença. No Japão, o mais recente reforço na luta contra o vírus é Fugaku, o computador mais rápido do mundo.

Financiado pela Fujitsu, o supercomputador consegue realizar mais de 415 triliões de cálculos por segundo e já descobriu mesmo como é que as gotículas do novo coronavírus se espalham.

Esta semana, a máquina destronou aquele que era até agora o computador mais rápido do mundo, o norte-americano Summit da IBM. O Fugaku consegue mesmo realizar operações quase três vezes mais rápido que o seu antecessor.

Desenvolvido durante os últimos seis anos pela gigante japonesa de tecnologia Fujitsu e pelo Riken, um instituto de investigação financiado pelo governo japonês, o Fugaku contém 150 mil unidades de processamento de alto desempenho e tem a capacidade de testar milhares de substâncias por semana.



Developers of Japanese supercomputer that has been named world's fastest say they will continue to sharpen its performance to ensure it is always at forefront of new research frontiers#Fugaku #supercomputer #Riken #Fujitsuhttps://t.co/AAsLYC7r8x — Kyodo News | Japan (@kyodo_english) June 23, 2020

Supercomputadores como o Fugaku são mais de 1.000 vezes mais rápidos que um computador normal e podem ser utilizados em coisas tão complexas como simular explosões nucleares, reproduzir o efeito de armas ou projetar previsões climáticas.

Num país fustigado por sismos como é o Japão, o Fugaku terá – além do estudo da Covid-19 – a missão de modelar o impacto de um terramoto e tsunami no país, traçando saídas de emergência e locais seguros de acordo com o jornal japonês Nikkei, citado pelo The Guardian.

O Fugaku não estará completamente operacional até ao próximo ano, mas até lá tentará identificar tratamentos para a Covid-19 entre cerca de dois mil medicamentos existentes que provaram ou podem ter efeitos benéficos a reduzir o vírus ou os seus efeitos.

O supercomputador que custou mais de 130 mil milhões de ienes a ser desenvolvido (cerca de 1,08 mil milhões de euros), já desenvolveu simulações de como gotículas do novo coronavírus se espalham por espaços de escritório e carruagens de comboio cheias quando as janelas destes estão abertas.