Destrua os mitos sobre alimentação saudável

Perder peso não é uma tarefa simples. Mais complicado se torna com os milhões de artigos e sites sobre o desafio na Internet – uma pesquisa com a palavra dieta resultou em 283 milhões de páginas. "As pessoas têm dificuldade em destrinçar entre o que é certo e é errado na informação que recebem", explica à SÁBADO a nutricionista Sofia Rocha. "Muitas vezes, informações sem qualquer fundamento científico e que dão uma falsa sensação de verdade." Para repor a verdade, a nutricionista criou uma página de Facebook onde revela os equívocos sobre vários alimentos. Eis alguns exemplos.

Bolos light não engordam

ePaper ou encontre-o nas bancas a 17 de junho de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 17 de junho de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Substituir ingredientes tradicionais, como a farinha de trigo, a manteiga e o açúcar branco, por alternativas na moda, como a farinha de amêndoa e o açúcar e óleo de coco, para fazer um bolo não se cometem faltas na dieta. Será? "Fiz uma comparação em termos calóricos e a farinha de amêndoa tem quase o dobro das calorias do que a farinha de trigo, porque é mais rica em gordura", diz Sofia Rocha.