Eles têm um tumor na cabeça mas estão bem

Esta quinta-feira, 18 de junho, faz precisamente um mês e uma semana que Alexandre Pimenta foi operado a um tumor numa região do cérebro chamada cerebelo. Mas, tirando a cicatriz de Frankenstein – que se prolonga por 12 a 14 centímetros na cabeça de uma criança de 4 anos – ninguém diria. Sobretudo quem se cruza com ele na rua, por volta da meia-noite, a andar na sua bicicleta com rodinhas. É que a única "sequela" da cirurgia foram mesmo os sonos. "Vieram de lá trocados e é por isso que, à noite, passeamos à beira-mar com ele – a ver se o cansamos", diz à SÁBADO bem-humorada, a mãe, Luísa Martins. De resto, "nem uma receita de Benuron trouxe para casa".O Hospital de São João, onde Alexandre Pimenta é acompanhado desde o início, opera cerca de 25 crianças como ele por ano. São o centro de referência de neurocirurgia oncológica de crianças no Norte. Mas, desde o início deste mês, que a instituição pretende chegar mais longe. "Criámos uma estrutura organizativa que nos permite ser um centro de excelência no tratamento dos tumores cerebrais e associar-nos à Organização Europeia de Investigação e Tratamento do Cancro", explica o diretor do serviço de neurocirurgia do Centro Hospitalar de São João, Rui Vaz.