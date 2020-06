Um estudo que acompanhou vários pacientes internados com Covid-19 nos hospitais espanhóis concluiu que o uso de corticoesteroides é benéfico contra a doença. Segundo o estudo, o seu uso a partir da primeira semana de hospitalização reduz a mortalidade por Covid-19 num terço.Já os antivirais, como o lopinavir e o ritonavir, não estão associados a uma maior sobrevivência. Estas duas conclusões resultam da análise feita pela Sociedade Espanhola de Farmácia Hospitalar. Segundo o jornal El País , foi registado o que se passava no dia-a-dia de 174 hospitais em Espanha. Foi seguida a evolução de 5.386 pacientes que completaram o tratamento.Jesús Sierra, o coordenador do registo espanhol de resultados da farmacoterapia frente à Covid-19, considera agora que os dados podem servir para criar hipóteses de tratamentos e ensaios clínicos. O trabalho foi enviado para a revista Annals of Internal Medicine.Todos os pacientes acompanhados sofreram de uma forma grave da doença, que levou à sua hospitalização. Aos 28 dias de hospitalização, a mortalidade foi de 17,8%.O estudo concluiu que o uso de corticoesteroides, como a dexametasona ou metilprednisolona, aumenta em 50% as probabilidades de sobrevivência, depois de ser dada após a primeira semana de hospitalização. O estudo também detetou um efeito protetor semelhante no tocilizumab. Também a anakinra, a ciclosporina e o salirumab produziram bons resultados nos pacientes, o que levou as autoridades de saúde espanholas a considerar estes fármacos como essenciais no combate à pandemia.Com a heparina, um anticoagulante, também se verificou uma diminuição da mortalidade em 30%. Tal pode dever-se ao facto de a Covid-19 gerar coágulos sanguíneos.O estudo indica ainda que a hidroxicloroquina tem um efeito protetor. Depois da polémica relacionada com este fármaco, desaconselhado pela OMS na seguida de um estudo muito criticado, a Sociedade pede que a quantidade usada seja reduzida. No ensaio Recovery, "em dez dias dava-se ao paciente 9,6 gramas, ao passo que a média em Espanha foi de 3,6 gramas em sete dias".