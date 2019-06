Capa n.º 791

São muitos os mitos a que nos habituamos a ouvir. Um tão simples como uma criança "gordinha" é uma criança saudável. "Ainda existe muita contrainformação. Por exemplo, a ideia de que a criança deve ser gordinha, quando hoje sabemos que ter peso a mais na infância representa um risco de vir a ser obeso e de ter problemas cardiovasculares", diz à SÁBADO Nuno Borges, membro da Direção da Associação Portuguesa de Nutrição (APN). Coisas tão simples como dar um iogurte como sobremesa, por exemplo, em vez da fruta, aumentam a quantidade de açúcar que a criança ingere por dia.A Associação Portuguesa de Nutrição criou o ebook, Alimentação nos primeiros 1000 Dias de Vida, que é lançado no dia 29 e ficará disponível em www.apn.org.pt, sobre os primeiros 1.000 dias do bebé.Essa contagem começa ainda na barriga da mãe. No livro eferem até que a vida intrauterina tem influência na saúde, por exemplo, em doenças como diabetes, hipertensão arterial. A alimentação das grávidas merece especial atenção. Conselhos como comer peixe gordo três vezes por semana ou nunca eliminar grupos alimentares completos são dicas úteis. Depois de as crianças nascerem, entra-se noutra fase e é quando surgem vários mitos. As bebidas vegetais são equivalentes ao leite de vaca? Se a criança não gosta, não se deve insistir?