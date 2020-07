ePaper ou encontre-o nas bancas a 22 de julho de 2020.

Imagine uma vida sem pão. Eu tentei viver três dias sem o alimento mais consumido no mundo e não consegui. Mas assim seria, se por alguma calamidade, os portugueses tivessem de subsistir só com os produtos que produzem em quantidade suficiente para satisfazer a procura. Pior, teríamos de sobreviver sem massa e sem arroz. É que em cereais, a fatia mais importante da roda dos alimentos, Portugal produz apenas 18% das necessidades nacionais. Ou seja, tem de importar a maior parte do milho, trigo e centeio necessários para a confeção do pão e da massa. E também não somos autossuficientes em arroz."É uma situação grave. Noutra calamidade, em que não seja possível manter os corredores de distribuição de produtos alimentares abertos, não vamos conseguir ter pão, a base da alimentação", alerta à SÁBADO o presidente da Associação Nacional de Produtores de Cereais, José Palha.