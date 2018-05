Arqueólogos a trabalhar em Pompeia anunciaram a descoberta de um esqueleto de um homem esmagado por uma enorme pedra enquanto tentava fugir da enorme erupção do Monte Vesúvio no ano de 79 D.C.

Esta terça-feira, foram divulgadas fotografias mostrando o esqueleto bem visível por debaixo de um grande bloco de pedra que poderá ter sido "violentamente atirado pela nuvem vulcânica" que se abatia sobre o Vesúvio.

A vítima, que se estima ter mais de 30 anos, tinha a sua caixa torácica esmagada e o seu crânio não conseguiu ser encontrado. Arqueólogos descobriram também que o homem sofreria de uma infecção na perna, o que poderá explicar as dificuldades em andar que podem ter impedido a sua fuga à erupção do vulcão.

Em reacção ao jornal britânico Guardian sobre o descobrimento, o director arqueológico do local, Massimo Osanna, descreveu a "descoberta excepcional" como um contributo para a melhor "representação da História e civilização da época".

A erupção do Monte Vesúvio no ano de 79 foi uma das mais conhecidas e catastróficas erupções vulcânicas de todos os tempos, com todo o território de Pompeia a ser completamente destruído.

O vulcão espalhou uma nuvem mortal de rochas, cinzas e fumos tóxicos a uma altura de mais de 30 quilómetros, cuspindo lava e pedras a uma velocidade de 1,5 milhões de toneladas por segundo e libertando no total uma energia térmica centenas de milhares de vezes maior do que a do bombardeamento de Hiroshima.

Ao todo, estima-se que 16 mil cidadãos romanos tenham morrido devido às nuvens tóxicas e lava expelida pelo Vesúvio. Desde meados do século XVIII, altura em que as escavações em Pompeia tornaram-se mais recorrentes, foram encontrados corpos de mais de mil vítimas. Uma grande parte da cidade continua ainda enterrada debaixo das várias camadas de cinza expelidas pelo vulcão.