O uso excessivo do telemóvel está a provocar o desenvolvimento de um novo osso no corpo humano. De acordo com investigadores da Universidade de Sunshine Coast, na Austrália, jovens adultos estão a apresentar estruturas ósseas na nuca cuja origem pode estar na inclinação da cabeça para olhar para dispositivos móveis.

Este pequeno osso, que se assemelha a um chifre na zona da nuca, chega a ter mais de 2 centímetros em 10% das 218 pessoas alvo de investigações, todas com idades entre os 18 e 30 anos.