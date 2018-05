Uma nova vacina poderá acrescentar anos de vida a pessoas com um subtipo agressivo de tumor cerebral conhecido por glioblastoma multiforme. O novo tratamento usando células do sistema imunitário está ainda a ser aplicado em ensaios clínicos mas, de acordo com um estudo internacional com 11 anos publicado no Journal of Translational Medicine, mostra casos em que pacientes chegaram a viver mais de sete anos após a intervenção.

O glioblastoma multiforme (GBM) é o tipo mais comum e agressivo de tumor maligno cerebral que afecta a população adulta, com os seus sintomas a poderem incluir a mudança de personalidade, dores de cabeça, náuseas e sintomas similares aos de um AVC. A doença, que pode ser chamada simplesmente de glioblastoma, é actualmente tratada através de cirurgia com sessões de radioterapia e quimioterapia.

O novo tratamento desenvolvido pela empresa Northwest Biotherapeutics consiste na extracção as células dendríticas – substâncias do sangue que protegem o corpo de micróbios invasores –, misturando-as com marcadores do tumor que vão sinalizar ao corpo onde estão as células cancerígenas. Esta solução é depois injectada de novo no corpo, de maneira a atacar o próprio cancro numa vacina imuno-terapêutica a que chamaram DCVax.

Com esta inovação, os pacientes puderam, em média, viver mais 15 a 17 meses. Quase um terço dos doentes, cerca de 30% dos intervenientes nos ensaios clínicos, foram mesmo considerados "sobreviventes prolongados", vivendo em média três anos e meio após serem submetidos à nova terapia.

Um dos co-autores do estudo, Keyoumars Ashkan, afirmou ao Guardian que os resultados são considerados provisórios mas que "dão uma nova esperança aos pacientes e médicos que lutam contra esta doença terrível".

No entanto, o professor de neurocirurgia no hospital King’s College, em Londres, considerou que "apesar de ser necessário aguardar até que os dados finais estejam disponíveis, o artigo científico publicado esta terça-feira apontam para uma descoberta potencialmente revolucionária no tratamento do glioblastoma multiforme".