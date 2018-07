Ainda há lugares no planeta Terra que são proibidos a visitantes por diversas razões. A ilha de Surtsey, na Islândia, é um deles. Formada em 1963, depois de uma enorme erupção vulcânica intermitente que durou cerca de 3 anos e formou uma extensa superfície acima do nível do mar, a ilha tornou-se uma experiência científica para compreender a criação de raiz de ecossistemas sem impactos humanos. Apenas alguns cientistas têm autorização para entrar na ilha, o que torna um dos locais proibidos a visitantes no mundo.

Nesse ano, uma tripulação a bordo do Ísleifur II estava a navegar no sul da Islândia e viu ao longe uma cortina de fumo escuro na superfície do mar. O capitão do embarcação pensou que poderia ser um barco a incendiar-se e dirigiu-se para o local com cuidado. Com o que a tripulação se deparou foi com uma ilha a ser criada naturalmente. Depois do fim deste processo natural, a ilha manteve 500 metros de área e 45 metros de altura, embora tenha continuado a crescer ao longo dos anos até ao fim da erupção em 1967. Em 1965, massas de cinzas bloquearam a água do mar e as contínuas descargas de lavas produziram um solo duro e fértil.

A nova ilha foi chamada Surtsey, em homenagem a um jötunn de fogo, uma entidade mitológica nórdica.

Devido à sua criação natural, um grupo de cientistas multinacional resolveu transformar a ilha numa experiência científica: os académicos têm observado o desenvolvimento do ecossistema natural da ilha, sem qualquer acção humana e como animais e plantas se estabelecessem autonomamente no território. Aves aquáticas da espécie fulmar (fulmarus glacialis) e airos (uria aalge) foram os primeiros animais a estabelecer-se na ilha, além de diversas espécies de plantas próprias do clima islandês, como a eruca-marítima (cakile marítima).

A ilha está interdita a qualquer visitante e apenas cientistas podem pisar e pernoitar na ilha. Esta tem uma única construção humana exactamente para esse fim.

Desde 1965, a ilha de Surtsey é considerada uma reserva natural com interesse académico para a sucessão e desenvolvimento ecológico, e é uma área protegida desde então.