Como mudar de vida para aliviar a dor

Inês Afonso começou a ter dificuldade em concentrar-se. Queria dizer uma palavra e saía-lhe outra. E esquecia-se das tarefas que tinha planeado. Ao fim de 20 anos a sentir dor constante, não era de admirar. “A dor crónica destrói os prolongamentos dos neurónios que permitem a comunicação com outros neurónios e há áreas do cérebro que diminuem”, explica à SÁBADO Isaura Tavares, neurocientista na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. “Mas o dano é reversível: se a dor for reduzida, estas áreas podem voltar ao tamanho normal.”