Em Portugal, 12 pessoas pediram ajuda para tratar a dependência de fentanil, um analgésico opióide 50 vezes mais forte do que a heroína. Os dados do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD), citados pelo Expresso, revelam que foram registados 11 casos de dependência em 2023 e 1 este ano. Entre essas 12 pessoas, oito usavam outras drogas com fentanil e as restantes estavam viciadas apenas neste medicamento.