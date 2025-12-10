Dador de esperma com mutação genética que aumenta risco de cancro tem 197 filhos em toda a Europa

Uma investigação de um consórcio de jornalistas europeu revela que um dador de esperma dinamarquês com uma mutação genética que aumenta o risco de cancro terá pelo menos 197 filhos por toda a Europa, revela esta quarta-feira a BBC.



A clinica trabaha com este dados desde 2005 Getty Images

Algumas crianças já terão morrido e apenas uma pequena percentagem das restantes que herdaram o gene não terão cancro ao longo da vida.

A televisão estatal inglesa explica que o esperma do homem em causa não foi vendido no Reino Unido, mas um grupo reduzido de famílias inglesas que recorreram a tratamentos de fertilização na Dinamarca foram agora informadas. A clínica manifestou a sua "mais profunda solidariedade", reconhecendo que o material recolhido foi usado em muitos países.

O homem em causa foi contratado em 2005 e as doações foram usadas durante 17 anos. É aparentemente saudável e passou nos testes de rastreio a que normalmente os dadores são sujeitos.

Mas, segundo revela BBC, soube-se agora - depois de algumas crianças terem sido diagnosticadas com cancro - que o ADN de algumas das suas células sofreu uma mutação. Essa mutação danificou o gene TP53, que tem o papel determinante para impedir que as células do organismo se tornem cancerígenas.

A maior parte do corpo do dador não contém a forma perigosa do gene TP53, mas até 20% dos seus espermatozoides a possuem, pelo que qualquer criança concebida com esperma afetado terá a mutação em todas as células do corpo, revela ainda a BBC.

Estas crianças têm um risco de 90% de desenvolver cancro, principalmente na infância, bem como cancro da mama na idade adulta.