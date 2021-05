Crianças são a 'chave' para acabar com a pandemia da covid-19

Numa altura em que o ritmo de vacinação aumenta rapidamente, o problema que pode representar uma maior propagação da covid-19 são as variantes. E, segundo um estudo, crianças podem ser a "peça-chave" para o aumento de contágios, pois podem originar o crescimento de novas variantes e não estão aptos para tomar a vacina.

Uma investigação em nove diferentes hospitais dos Estados Unidos, publicada num portal de pré-publicações, o medRxiv, testou um total superior a mais de 2 mil crianças e adolescentes, com idades inferiores a 18 anos, que desenvolveram formas e variantes diferentes de covid-19, identificando um total de 560 mutações consideradas importantes, por serem mais contagiosas ou se esconderem do sistema imunitário de pacientes. Destas, 420 foram registadas em menores de 12 anos.

"No total, identificámos 560 destas importantes mutações, e 75% destas foram em crianças com 12 ou menos anos de idades, a população que não está elegível para vacinas contra a covid-19", aponta Jennifer Dien Bard, do Children's Hospital, em Los Angeles, a autora principal do estudo que está ainda a ser revisto.