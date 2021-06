Imunidade à covid-19 pode durar anos ou até para a vida

Dois novos estudos referem que existe a possibilidade de a imunidade adquirida para quem foi infetado com o SARS-CoV-2 poder durar vários anos já que os anticorpos ficam armazenados na medula.

Um estudo publicado na revista científica Nature afirma que pessoas infetadas com covid-19 podem gerar anticorpos suficientes para durar até ao fim da vida, o que quer dizer que as pessoas podem ganhar imunidade natural que dure até ao fim da vida.

O estudo levado a cabo por uma equipa da Universidade de Washington, nos Estados Unidos da América, revela ainda que a criação de anticorpos suficientes para tornar a pessoa imune ao SARS-CoV-2 não está dependente da gravidade dos sintomas e até pessoas que experienciaram sintomas leves podem desenvolver anticorpos "vitalícios".

Para este ensaio foram analisadas amostras de sangue de 77 pessoas que estiveram infetadas com o vírus e desenvolveram covid-19. Desse universo, seis pacientes tinham sido hospitalizados, mas os restantes tiveram apenas sintomas leves da doença. Os investigadores concluíram que os anticorpos sofrem uma diminuição acentuada passados quatro meses da infeção. No entanto, as células que produzem anticorpos foram observadas na corrente sanguínea 11 meses depois de se ter dado a infeção.