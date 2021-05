Infeção pós-vacinação é rara, mas é mais contagiosa

Em mais de 100 milhões de vacinados nos EUA, 10 mil pessoas ficaram infetadas. Estudo aponta que metade dos vacinados infetados apresentam variantes mais contagiosas, para as quais as vacinas têm menor eficácia.

A vacina contra a covid-19 tem-se provado eficaz a combater a propagação do vírus, mas não é 100% eficaz, "apenas" 99,9%. Entre 101 milhões de norte-americanos que completaram a vacinação, os EUA registaram infecções em 0,01% deles, um total superior a 10 mil infetados após receberem doses da vacina. Investigadores estimam que dois terços destes casos resultaram de variantes que geram preocupação, por serem mais contagiosas, o que torna a infecção pós-vacinação também mais contagiosa.

Dados preliminares da vacinação nos Estados Unidos, divulgados esta terça-feira na página do Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças norte-americano, metade das 555 amostras estudadas, que representam apenas 5% de todos os casos de covid-19 registados entre vacinados até abril, dizia respeito à variante britânica, com um terço (33%) a serem da variante de Nova Iorque e os restantes 12% a serem da variante de Manaus, no Brasil, e da África do Sul – 8% e 4%, respectivamente.

Esta distribuição também está relacionada com a própria distribuição das variantes nos EUA na altura e não com a resistência destas variantes à vacina contra a covid-19, uma vez que, por exemplo, a variante indiana não tinha ainda transmissão comunitária no país e, por isso, não surge entre os dados norte-americanos.