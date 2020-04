Os governos e as farmacêuticas estão a investir milhares de milhões de euros para criar uma vacina contra a Covid-19 . Mas, lembra uma investigação especial da Reuters, essa guerra é assombrada pelo que aconteceu há uma década, na luta contra a gripe A (H1N1).Na primavera de 2009, o vírus da gripe H1N1 ressurgiu nos Estados Unidos e no México antes de se espalhar por todo o mundo. Passadas semanas, a Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou-a a primeira pandemia desde 1968. Um estudo publicado em 2013 sustenta que morreram 203 mil pessoas em todo o mundo.Na altura, os governos mais ricos "monopolizaram a oferta global de vacinas", explica à agência noticiosa Reuters Richard Hatchett, médico que geriu a política de resposta à pandemia da gripe com George W. Bush e que aconselhou Obama sobre a gripe em 2009.Segundo a Reuters, os Estados Unidos encomendaram 250 milhões de doses de vacina contra a gripe A. A Austrália, Brasil, França, Itália, Nova Zelândia, Noruega, Suíça e Reino Unido também tinham vacinas.Em Portugal, segundo o Correio da Manhã, em 2005 foram gastos 22,58 milhões de euros na compra de 2,5 milhões de doses de Tamiflu, cuja substância ativa é o antiviral Oseltamivir. Seria usado em 2009 contra a gripe A. De 2,5 milhões de doses, foram usadas 64 mil.Em 2009, depois da pressão da OMS, os países mais ricos (EUA, Austrália, Brasil, França, Itália, Nova Zelândia, Noruega, Suíça e Reino Unido) comprometeram-se a partilhar 10% dos seus stocks com os países mais pobres. Mas só 77 milhões de doses foram entregues – muito menos do que o necessário - e só depois de a doença ter passado o pico em muitas regiões.Os peritos ouvidos pela Reuters frisam não deverá haver stock suficiente para satisfazer a procura imediata, e os governos estarão sob grande pressão para vacinar as suas populações e fazer com que a vida volte ao normal – por isso, o armazenamento continua a ser um sério risco.Os interesses de cada país já se sentem: os EUA estão a investir numa vacina para assegurar o acesso dos seus próprios cidadãos, apesar de encorajar a existência de fábricas fora do país.Muitos governos estão a investir em vacinas esperando ser os primeiros na fila se a surgir uma alternativa viável, como Singapura e China.Esta sexta-feira, dia 24, a OMS anunciou uma "colaboração sem precedentes" entre a comunidade internacional para angariar oito milhares de milhões de dólares para acelerar o desenvolvimento de uma vacina. Países europeus, asiáticos, africanos, do Médio Oriente e Américas confirmaram a sua participação. Os Estados Unidos e a China ficaram de fora.À Reuters, pessoas envolvidas na corrida à vacina consideraram que o maior incentivo para que os países se convençam a partilhar vacinas contra o novo coronavírus pode ser a incerteza sobre quais funcionam. A verdade é que nenhum país pode ter a certeza de que as candidatas a vacinas terão sucesso; por isso, partilhar com as outras nações pode ajudá-las a ter doses para inocular profissionais de saúde e outras populações de risco.