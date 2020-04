Dois matemáticos publicaram uma proposta de saída das medidas de isolamento originadas pela pandemia da Covid-19 . Miquel Oliu-Barton, da Universidade Paris Dauphine, em França, e Bary S. R. Pradelski, da Universidade de Oxford, Reino Unido, propõem a criação de "zonas verdes" delimitadas pelos países conforme a sua população, cuja cor traduziria a forma como o contágio da Covid-19 estivesse a ser contido.As medidas de isolamento e distanciamento social aplicadas por governos de várias países têm por base quebrar as redes criadas entre pessoas, que permitem o contágio através da proximidade física e do contacto com objetos contaminados. A ideia dos matemáticos também as quebra, mas vai ligando "zonas verdes" em que o contágio esteja controlado - permitindo que progressivamente cada um possa circular numa zona cada vez maior."Propomos uma estratégia de saída que mitiga os riscos de saúde da imunidade de grupo, e os riscos económicos e sociais das medidas de isolamento", lê-se num artigo assinado por Oliu-Barton e Pradelski, no site The Conversation Segundo esta ideia, as pessoas podem mover-se em determinadas áreas, desconectadas umas das outras, como condados, cidades ou bairros. A divisão entre algumas zonas poderia ser aplicada legalmente, sendo que as divisões entre outras seriam recomendadas. Cada país devia ser separado por células com 5 mil a 100 mil habitantes, sendo que os locais onde muitas pessoas trabalham também seriam destacados.Uma célula pode ser verde ou vermelha. Os dois elementos-chave da proposta dos matemáticos são a identificação de zonas verdes, onde o sistema sanitário está operacional, a taxa de crescimento de infeções é baixa e os riscos de futuro parecem controláveis; o segundo é a junção de zonas verdes quando for seguro.Nas vermelhas, onde surgissem ainda casos, manter-se-ia o isolamento. As zonas verdes poderiam passar a vermelho quando se detetassem novos casos. O segredo para definir as zonas é o da testagem aleatória, defendida pelo Nobel da Economia Paul Romer. O economista defende que sob a política dos testes frequentes, 7% da população seja selecionada aleatoriamente a cada dia.Para abandonar qualquer uma das zonas, seria necessário um certificado especial, reservado a trabalhadores essenciais e por outras razões importantes.Em Wuhan, foi aplicada esta estratégia, indicam Miquel Oliu-Barton e Bary S. R. Pradelski. Leia a proposta na íntegra aqui.