Prepare-se: é provável que haja três ondas da pandemia de Covid-19 - e o número de infetados depende sempre dos que contraíram o vírus na onda anterior. Quem o diz é Adolfo García-Sastre, que dirige o Instituto de Saúde Global e Agentes Infecciosos Emergentes do Hospital Mount Sinai de Nova Iorque, EUA.





Ao jornal El País, García-Sastre frisa que as pandemias são recorrentes - verificando-se uma de gripe a cada 20 anos - e inevitáveis. Por isso, os governos deviam ter financiado a resposta a pandemia. "Ninguém lutou para financiar isto. Isso explica por que agora temos que aplicar medidas de contenção tão severas para tentar evitar o colapso", considera."É impossível erradicar o vírus da Covid-19. Só se tivéssemos uma vacina muito boa e houvesse uma campanha de vacinação em todo o mundo. É muito difícil de implementar. Há décadas que lutamos para erradicar o sarampo e a poliomielite, para que há vacinas, e não conseguimos. O que poderá ser possível é que o vírus circule já em grupos de menor risco, os mais jovens, os que nascerem depois desta pandemia. Isto com a gripe pandémica demora um ano, mais ou menos, e normalmente são necessárias duas ondas, às vezes três", sublinha."Creio que haverá duas ondas, talvez três, mas num ano a partir de agora, se não houver vacina, 50% da população mundial vai ficar infetada, o que fará com que o vírus trave a sua propagação. Tudo depende das pessoas que se infetarem em cada onda. Será diferente em cada país. Quantos mais se infetarem na primeira onda menos haverá na segunda e vice-versa. É muito difícil de prever", adianta o virólogo.Para García-Sastre, é provável que o verão reduza os contágios. "Estamos a ver que o calor não elimina o vírus, por exemplo há casos em Singapura, um país muito quente, mas não avança tão rápido lá", afirma, com cautela: também existe a possibilidade de as medidas de contenção funcionarem melhor no território.A Covid-19 não vai desaparecer facilmente. "Não vai haver nenhum medicamento milagroso que cure completamente a doença. Conhecemos fármacos deste tipo, existem para bactérias, são os antibióticos. Não temos nada parecido para os vírus porque estes são mais difíceis de conter. Usam a nossa maquinaria biológica para fazer cópias de si mesmos e inibir essa maquinaria é muito mais difícil e perigoso. É possível que encontremos alguma substância que funcione de forma parcial, que ajude a diminuir a proporção de mortes e de doença grave, mas não haverá nada que o trave por completo e evite que alguém morra", explica.Até agora, a substância mais prometedora para tratar casos de doença grave é o plasma de pessoas que estiveram em contacto com a Covid-19.Mesmo sem vacina, Adolfo García-Sastre acredita que a pandemia será solucionada dentro de um ano, mais ou menos. "Estará resolvida dentro de um ano, mais ou menos, até sem vacina. Dentro de um ano poderíamos começar a fazer uma vida normal. Haverá infeções mas será mais fácil controlá-las." Porém, quando descer o número de contágios, não se pode cantar vitória e correr para a rua. O retorno à vida normal terá que ser feito pouco a pouco, e os governos devem preparar-se para isolar as pessoas de novo caso seja necessário."Haverá outra pandemia, provavelmente de gripe. O importante é criar já condições para a travar. Os governos devem usar contra as pandemias o mesmo que gastam em defesa", aconselha o virólogo. Leia toda a entrevista aqui.