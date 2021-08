Chuvas intensas vão tornar-se cada vez mais comuns na Europa

As alterações climáticas são, em parte, responsáveis pelas chuvas intensas que se fizeram sentir em vários países europeus, como a Alemanha, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, durante a segunda semana de julho deste ano. De acordo com um novo estudo, produzido pelo World Weather Attribution, a probabilidade de estas chuvas acontecerem na Europa aumentou exponencialmente, tendo também ganhado muito maior intensidade. As chuvas deste verão foram responsáveis pela morte de pelo menos 220 pessoas, além de terem destruído centenas de infraestruturas em várias cidades e vilas daqueles países.

De acordo com os 39 cientistas que participaram neste estudo, o aquecimento global torna estas inundações até nove vezes mais prováveis de acontecerem naquela parte da Europa. A intensidade da chuva pode também aumentar entre os 3% e os 19%, o que pode levar às inundações.

As inundações verificadas durante aquela semana deveram-se a queda de chuvas fortes durante um período de um ou dois dias, que se conjugou com outros fatores ambientais locais e que resultou no caos verificado.