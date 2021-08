Carlos Gonçalo das Neves: “Não há provas de que o vírus veio de um laboratório”

Há um português no centro da investigação sobre a origem do novo coronavírus. A viver na Noruega desde 2003, este cientista especializou-se em doenças de espécies selvagens.

É um dos 12 peritos que integram o grupo de trabalho da Comissão Lancet para a Covid-19 que está a avaliar uma das questões que mais debate têm causado sobre o Sars-CoV-2: a da sua origem, e do que aconteceu entre setembro de 2019 e fevereiro de 2020, que acabou por conduzir à pandemia. Formado em Medicina Veterinária, em Lisboa, em 2003 rumou à Noruega para um estágio de seis meses e acabou por ficar.



Lá fez o doutoramento em doenças das espécies selvagens do Ártico e, desde há oito anos, está no Instituto de Veterinária Norueguês, que agora codirige. Em entrevista, fala das dificuldades do trabalho, pela falta de informação, mas também pelo contexto político tenso nos Estados Unidos e entre a América e a China. Se vamos saber exatamente o que aconteceu, não arrisca um sim definitivo. "Mas poderemos saber mais do que agora, com investigação sem constrangimentos políticos."





Num contexto politizado, é possível fazer uma abordagem científica sem limitações da origem do Sars-CoV-2?

Não é nenhum segredo que nesta comissão sentimos uma pressão muito grande para que a teoria da fuga de laboratório apareça à frente na lista e não seja esquecida. Mas isso é desnecessário porque estamos a analisar tanto a hipótese de um processo natural como de uma fuga de laboratório. Todos os cenários estão em cima da mesa.

Que pressões são essas?

Tem havido alguma pressão sobre os nossos membros dos EUA, pondo em questão, nomeadamente, a imparcialidade científica de Peter Daszak [zoólogo britânico, que tem colaborado nos últimos anos com o Instituto de Virologia de Wuhan]. E têm-nos enviado alguns emails mais agressivos questionando a nossa imparcialidade. [Por sua iniciativa, Peter Daszak deixou de participar na investigação sobre a origem do vírus, mantendo-se apenas na parte que avaliará a relação entre o ambiente e a saúde humana.] Somos um grupo de peritos criado por uma revista científica, o objetivo é justamente fazer uma avaliação imparcial, com base nos dados científicos.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, pediu aos serviços secretos que investiguem a possibilidade de ter havido uma fuga de laboratório. Pode ser contraproducente?

Acho normal. Joe Biden gere um país onde 50% das pessoas são do Partido Republicano e acreditam fielmente que isto é uma manobra chinesa. Isso tem de ser visto também nesse contexto. Mas tenho interesse em ver que informação virá daí.

A presidente da Comissão europeia, Ursula von der Leyen, e outros líderes também disseram que é preciso investigar a questão com toda a transparência.

Subscrevo, mas não vou entrar na discussão sobre se os chineses disponibilizaram toda a informação ou não, porque me é impossível saber. Sabemos que há alguns dados sobre pessoas infetadas que não forneceram, eles próprios o disseram, os chamados raw data [dados em bruto], justificando-se com a proteção de dados pessoais.

O arquivo de Wuhan, por exemplo, deixou de estar acessível em setembro de 2019.