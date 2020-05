A Covid-19 em crianças pode não começar com tosse

Os primeiros sintomas da Covid-19 em crianças podem não ser a tosse e a dificuldade respiratória, normais em doentes do novo coronavírus de outras faixas etárias. Em vez disso, um estudo aponta que crianças em Wuhan, cidade chinesa onde teve origem o vírus, chegaram pela primeira vez ao hospital devido a problemas gastrointestinais, como diarreia.

A investigação, publicada esta semana na revista científica Frontiers in Pediatrics, debruça-se sobre cinco crianças chinesas, com idades entre os dois meses e os cinco anos e cujos primeiros sintomas do novo coronavírus foram todos eles gastrointestinais - e não respiratórios, como na maioria dos casos da Covid-19 em adultos.

Em vez de dificuldade respiratória ou tosse, todas estas crianças apresentavam diarreira, vómitos, dores abdominais e falta de apetite. Nenhuma chegou a ter tosse ou dificuldades respiratórias, mas todas confirmaram ter pneumonia. E quatro e destas cinco crianças tinham já problemas de saúde prévios antes de darem entrada no hospital como apendicite ou obstrução intestinal.

"Estas crianças foram levadas às urgências devido a outros problemas que não o coronavírus, como pedras nos rins e lesões na cabeça. Ao darem entrada no hospital, ou pouco depois, todas foram diagnosticadas com pneumonia através de exames tomográficos (TAC’s), confirmando a infeção por Covid-19" depois de um testes de diagnóstico, indicou Wenbin Li, autor principal do estudo e pediatra de um hospital de Wuhan.

O grande objetivo de investigadores com este estudo é o alerta para sintomas diferentes do habitual para a deteção do novo coronavírus. E mesmo os mais habituais, como a febre - que quatro destas cinco crianças tinham -, pode não ter correlação com a doença, avisam.

Li e outros investigadores indicam que a razão para estes sintomas gastrointestinais pode estar na distribuição de recetores, uma vez que o vírus infeta humanos através da enzima ACE2, presente tanto nos pulmões como no intestino.

Existem também sinais de sintomas gastrointestinais em adultos mas a diferença tem estado na sua proeminência. "Não é o trato gastrointestinal das crianças que é mais suscetível ao Sars-CoV-2", explica Li, que lança suspeitas para uma possível transmissão oral-fecal do vírus: "As crianças são mais ativas e não têm tanta atenção à higiene das mãos".