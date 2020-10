Coronavírus pode viver até 28 dias em notas e ecrãs de telemóveis

A agência nacional de saúde da Austrália concluiu que o novo coronavírus, responsável pela Covid-19, pode ficar ativo 28 dias em objetos como notas, ecrãs de telemóveis ou aço inoxidável. resultado desta investigação surge numa altura em que muitos especialistas começam a levantar dúvidas em relação ao risco real de transmissão do vírus pelas superfícies. Sabe-se que o vírus é mais facilmente transmitido entre humanos, pela tosse, espirros ou fala.A permanência do vírus em objetos e superfícies, com capacidade para infetar, já estava provada, mas os estudos anteriores indicavam períodos temporais muito mais curtos: de apenas dois ou três dias, podendo chegar aos seis no plásticos, segundo alguns estudos.A nova investigação que chega da Austrália aponta para um vírus "extremamente robusto" que sobrevive por 28 dias em superfícies como o vidro dos ecrãs dos telemóveis e nas notas de plástico e papel, quando mantidas a 20 graus centígrados.Por comparação, o vírus da gripe permanece com carga viral durante 17 dias, perante as mesmas condições.Apesar de a equipa que fez o estudo defender a importância de se saber exatamente quanto tempo o coronavírus sobrevive em superfícies, como uma ferramenta para conter o contágio, o estudo já recebeu críticas. Ron Eccles, antigo diretor do Centro da Gripe Comum da Universidade de Cardiff, classifica o estudo como causador "de medo desnecessário nas pessoas".Citado pela BCC , o especialista explica que "os vírus se espalham nas superfícies através de muco na tosse e espirros e dedos sujos e este estudo não usou muco humano fresco como o veículo para espalhar o vírus"."O muco fresco é um ambiente hostil para os vírus, porque contém muitos glóbulos brancos que produzem enzimas que destroem os vírus, possuem ainda anticorpos ou outros químicos que neutralizam os vírus", acrescenta o professor britânico. Logo, segundo Ron Eccles os vírus só sobrevivem por algumas horas no muco nas superfícies.