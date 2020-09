Exposição à dengue pode levar a imunidade à Covid-19

Um novo estudo que se debruçou sobre a Covid-19 no Brasil encontrou uma ligação entre a propagação do novo coronavírus e surtos da debre dengue no passado que sugerem que a exposição à doença transmitida através da picada de mosquitos pode conferir algum nível de imunidade contra a Covid-19.

A investigação ainda não publicada em revistas do meio é liderada por Miguel Nicolelis, professor da Universidade de Duke, nos EUA, foi partilhada em exclusivo à Reuters e compara a distribuição geográfica dos casos de coronavírus no Brasil com a propagação de dengue no país em 2019 e 2020.

Locais com baixas taxas de infeção do coronavírus e subida baixa do número de casos foram os locais que sofreram os surtos mais graves de dengue este ano e no ano anterior.

"Esta descoberta aumenta a possibilidade de uma reação cruzada de imunidade entre o Flavivirus da dengue e o vírus SARS-CoV-2", indica o estudo que refere que a criação de uma vacina segura contra o vírus da dengue pode levar a "algum nível de proteção imunitária" contra o novo coronavírus.

Em estudos anteriores, revela Nicolelis à Reuters, os resultados mostravam que os anticorpos à dengue no sangue levavam a testes falsos positivos à Covid-19, mesmo em pessoas que nunca estiveram infetadas pelo coronavírus.

Tal revela que existe uma "interação imunológica" entre os dois vírus, não conhecida até agora - até porque os dois provêm de famílias de vírus completamente diferentes.

O estudo, pré-publicado no portal MedRxiv - destinado a investigações ainda não revistas cientificamente -, será ainda submetido a uma publicação do setor.

O Brasil tem, neste momento, o terceiro maior número de infeções da Covid-19, com mais de 4,4 milhões de casos confirmados - apenas atrás de Estados Unidos e Índia. Mas estados como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Minais Gerais, com alta incidência da dengue em 2019 e 2020, resistiram durante mais tempo à transmissão da Covid-19, em comparação com outros que tiveram menos casos de dengue - como Amapá, Maranhão e Pará.