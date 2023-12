COP28 prolonga-se por ausência de acordo sobre combustíveis fósseis

A cimeira do clima da ONU, a COP28, estendeu-se além da data prevista de fim enquanto os países tentam chegar a um acordo relativo à eliminação progressiva dos combustíveis fósseis.







REUTERS/Thomas Mukoya

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Muitos países criticaram o primeiro rascunho de segunda-feira, 11, que não inclui menções a essa eliminação progressiva de gás, petróleo e carvão. Mas o diretor-geral da COP28, Majid Al Suwaidi, não se mostrou surpreendido: "O objetivo do texto era originar conversações", afirmou. "Ao divulgar a primeira versão do texto, conseguimos que as partes tenham vindo ter connosco depressa com essas linhas vermelhas."Na cimeira, a decorrer no Dubai, estão presentes quase 200 países, na tentativa de alcançar um plano global de ação para limitar as alterações climáticas rápido o suficiente para evitar mais cheias e ondas de calor mortíferas, bem como mudanças irreversíveis nos ecossistemas.Al Suwaidi, dos Emirados Árabes Unidos, garante que o objetivo é um resultado "histórico" que inclua uma menção aos combustíveis fósseis.O primeiro rascunho só continha oito sugestões que os países podiam seguir para travar as emissões de gases com efeito de estufa. Foi considerado demasiado fraco por países como a Austrália, Canadá, Chile, Noruega, EUA, e pela União Europeia. Não é claro se a China, o país que mais emite gases com efeito de estufa, apoiou a primeira versão.À agência noticiosa Reuters, fontes próximas da discussão apontaram que o presidente da COP28, o sultão al-Jaber, tinha sido pressionado pela Arábia Saudita para não mencionar de todo os combustíveis fósseis - a que se negou.