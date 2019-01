As autoridades da China confirmaram a existência da terceira criança submetida a esta experiência de He Jiankui. Primeiras gémeas nasceram em novembro.

Uma segunda mulher está grávida de um bebé cujos genes foram modificados. As autoridades da China confirmaram a existência da terceira criança submetida a esta experiência, ao mesmo tempo que o cientista autor das alterações está a ser investigado.



He Jiankui foi o cientista que anunciou, em 2018, ter alterado o genoma de duas gémeas nascidas em novembro. A sua alteração faz com que não possam contrair o vírus da SIDA. Na altura, aludiu a outra gravidez potencial - que agora se confirma.



Tanto a grávida como as bebés que já nasceram estão sob observação médica. De acordo com uma investigação do governo regional, o cientista "forjou documentos sobre as diretivas éticas" e "fugiu à supervisão deliberadamente". Organizou uma equipa que inclui staff estrangeiro e recorreu a "tecnologia de segurança e eficácia desconhecida" para editar genes de embriões humanos. He Jiankui recolheu os fundos para a sua experiência.



Oito casais - com pais seropositivos e mães seronegativas - entraram na experiência, e um casal acabou por sair mais tarde.



As modificações de He Jiankui alimentam receios de que a edição de genoma possa criar malefícios não só ao indivíduo mas também às futuras gerações que acabarão por herdar as mesmas mudanças. A comunidade científica indica ainda que existem demasiadas incertezas para permitir ensaios clínicos. Pede agora que seja celebrado um tratado internacional sobre edição de genoma.