Existem dois tipos de gémeos: idênticos ou não idênticos. Bem, pelo menos até agora. O caso descoberto na Austrália de um rapaz e uma rapariga, hoje com quatro anos, está a fascinar investigadores por ser uma espécie de combinação dos dois - o segundo caso alguma vez conhecido de gémeos semi-idênticos.

O fenómeno dos gémeos sesquizigóticos, o primeiro identificado durante uma gravidez, começou por ser uma surpresa. À sexta semana de gestação, uma ecografia da mãe de 28 anos parecia mostrar que os irmãos seriam idênticos, porque a imagem sugeria que a placenta estaria a ser partilhada. No entanto, o caso revelou-se mais complexo do que parecia.

"A mãe voltou para fazer outra ecografia de rotina alguns meses depois e vimos um gémeo ser rapaz e outro ser rapariga. Foram depois realizados estudos genéticos e o nosso trabalho começou aí", afirmou Michael Gabbett, autor principal do relatório da Universidade de Tecnologia de Queensland, na Austrália. O trabalho foi esta quinta-feira publicado na revista científica The New England Journal of Medicine.

Num cenário normal, os gémeos são idênticos / verdadeiros ou não idênticos / falsos – no mundo científico são conhecidos por monozigóticos e dizigóticos, respetivamente. No caso de serem verdadeiros, o óvulo da mulher é fertilizado por um espermatozoide mas fica dividido em duas células diferentes que depois se desenvolvem separadamente. Em gémeos falsos, dois óvulos diferentes são fertilizados por dois espermatozoides diferentes – o que resulta na diferença entre os dois filhos, não sendo geneticamente menos diferentes de filhos que nascem em alturas diferentes.

O que acontece com gémeos semi-idênticos é um combinar destes dois tipos de gémeos: dois espermatozoides entram num mesmo óvulo, o que faz com que se combinem três pares de cromossomas – dois do pai e um da mãe. Na multiplicação e divisão de células, são desenvolvidas três: uma com cromossomas X-Y, de pai e mãe; outra com cromossomas X-X, ambos da mãe; e uma última com cromossomas Y-Y, ambos do pai. A última, por não conter cromossomas X, morre, mas as outras duas são divididas e misturadas, resultando em dois aglomerados de células com diferentes concentrações de células com cromossomas X-X e X-Y. E eis que nascem os dois gémeos semi-idênticos.

O único caso conhecido de gémeos sesquizigóticos aconteceu em 2007, nos Estados Unidos, quando uma das crianças nasceu com genitais que seriam uma mistura de órgãos sexuais femininos e masculinos. Aos três anos de idade, foram removidos os ovários à menina e médicos repararam então que estes não estavam completamente formados – uma situação que poderia levar a cancro.

O investigador por detrás desta descoberta na Austrália, Michael Gabbett, refere que deverão existir mais casos não conhecidos de gémeos semi-idênticos mas que este continua a ser um fenómeno incomum. Foram estudados ainda mais de 1000 pares de gémeos falsos mas nenhum deles foi considerado sesquizigótico.

"É incrivelmente raro por isso acredito que não é algo sobre o qual as pessoas se deverão preocupar", referiu o autor principal da investigação. "Tradicionalmente categorizamos gémeos como sendo idênticos ou não idênticos e este é apenas um terceiro tipo de caracterização de gémeos."