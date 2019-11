A concentração de gases de estufa na atmosfera da Terra atingiu um novo recorde em 2018, aumentando mais rápido que o ritmo registado ao longo da última década e cimentando padrões meteorológicos perigosos, indicou a Organização Meteorológica Mundial (OMM) da ONU esta segunda-feira.

O Greenhouse Gas Bulletin (Boletim de Gases de Estufa) é um entre vários estudos a publicar antes de uma cimeira do clima que vai acontecer em Madrid para a semana e deverá orientar as discussões. O estudo mede a concentração atmosférica de gases responsáveis pelo aquecimento global, em vez das emissões.

"Não existem sinais de um abrandamento, quanto mais uma descida, na concentração de gases de estufa na atmosfera – apesar de todos os compromissos de acordo com o Acordo de Paris sobre Alterações Climáticas", lamentou Petteri Taalas, secretário-geral da OMM.

"Esta tendência continuada a longo prazo significa que as gerações futuras se vão confrontar com os impactos cada vez mais severos das alterações climáticas, incluindo a subida das temperaturas, um clima mais extremo, problemas do abastecimento de água, subida dos níveis do mar e perturbações nos ecossistemas terrestres e marinhos", frisou Taalas, citado pela agência noticiosa Reuters.

A concentração de dióxido de carbono, que resulta do uso de combustíveis fósseis e que mais contribui para o aquecimento global, aumentou de 405.5 partes por milhão em 2017 para 407.8 partes por milhão em 2018. Superou assim o ritmo comum de aumento, de 2.06 partes por milhão entre 2005 e 2015.

O dióxido de carbono mantém-se na atmosfera durante séculos. "É importante recordar que a última vez que a Terra experienciou uma concentração comparável de CO 2 foi há entre três e cinco milhões de anos", diz Taalas.

Os níveis de metano e de óxido nitroso também atingiram recordes.

Na terça-feira, é esperado o relatório do Programa Ambiental das Nações Unidas que avalia se as políticas de redução dos gases de estufa dos países são suficientes.