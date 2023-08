Seis distritos sob aviso vermelho por causa do calor

O aviso vermelho para esta segunda-feira devido ao calor foi alargado aos distritos de Lisboa e Setúbal, depois de já terem sido acionados para Castelo Branco, Santarém, Évora e Portalegre, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).







O aviso vermelho, o mais grave, está ativo desde as 04h30 e pelo menos até às 23h de hoje, de acordo com o IPMA.Estes avisos passam a laranja até final do dia de terça-feira em Évora, Santarém, Castelo Branco e Portalegre.Nos distritos de Lisboa e Setúbal o aviso passa diretamente para amarelo (o terceiro mais grave) a partir das 23h de hoje, mantendo-se assim pelo menos até final de terça-feira.Também sob aviso laranja até final do dia de hoje estão Braga e Beja, enquanto nos distritos de Viseu, Leiria e Coimbra o aviso laranja mantém-se até final do dia de terça-feira, passando depois para amarelo.Já em Bragança e na Guarda o aviso laranja permanece ativo até às 23h de quarta-feira.Dos 18 distritos de Portugal continental, Faro é o único que não se encontrará nos próximos dias sob qualquer tipo de aviso, segundo o IPMA.Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, o Governo está a ponderar declarar situação de alerta devido ao elevado perigo de incêndios rurais, disse hoje a secretária de Estado da Proteção Civil.De acordo com o instituto responsável pelo serviço meteorológico, desde sábado que se assiste a uma subida generalizada dos valores de temperatura máxima, "salientando-se alguns locais das regiões centro e sul, com valores observados superiores a 40°C [graus Celsius]".A partir de terça-feira, o IPMA prevê uma rotação do vento para o quadrante sul, e, por conseguinte, uma descida gradual dos valores de temperatura, que deverá ocorrer, inicialmente, na região sul, estendendo-se ao restante território na quarta e quinta-feira.Para hoje, o IPMA prevê uma pequena subida da temperatura no Norte e Centro, e a continuação de tempo quente com céu limpo. O vento vai soprar mais intenso nas terras altas.Quanto a temperaturas, as mínimas vão variar entre os 14º Celsius (Bragança) e os 28ºC (Portalegre) e as máximas entre os 29ºC (Faro e Sines) e os 44ºC (Évora).