Cerca de milhão e meio de portugueses são massacrados durante dias por dores de cabeça tão intensas que os levam ao desespero. E ao despedimento. E ao divórcio. A enxaqueca é a que causa mais impacto. Com um novo medicamento chega uma nova esperança.



Laura nunca se habituou às dores de cabeça que tem desde os 12 anos. "Sinto como se uma faca estivesse a espetar-me na têmpora." Aos 55, a engenheira química sofre de enxaqueca crónica e sobrevive com dores que se tornaram quase permanentes. Tem cefaleias, o termo médico para as dores de cabeça, todos os dias. E em pelo menos seis dias por mês sofre crises agudas que a obrigam a fechar-se no quarto, isolada da família. "Às vezes, estou tão cansada de acordar e deitar-me com dores, que choro. Chego a ter pena de mim mesma e encharco-me em comprimidos para aguentar", conta à SÁBADO.



A enxaqueca é uma doença neurológica sem cura e altamente incapacitante. Entre as doenças neurológicas, como o Alzheimer e o acidente vascular cerebral, é a que tem mais impacto ao longo de toda a vida dos doentes, segundo a Organização Mundial de Saúde. "As pessoas ficam disfuncionais. Além da dor, podem ficar enjoadas, vomitar, não se conseguem concentrar, algumas deixam de ver temporariamente, outras não suportam o ruído", explica a neurologista Raquel Gil-Gouveia, coordenadora do Centro de Cefaleias do Hospital da Luz.



