Quando abordamos um cão, o primeiro instinto é fazer-lhe festas na cabeça. No entanto, tal é desaconselhado por uma instrutora de treinadores de cães.Ao jornal britânico Daily Mirror, Sarah Bartlett explicou que os mimos no topo da cabeça não são muito apreciados pelos cães, quando conhecem alguém. "A maneira errada de abordar um cão é andar até eles de repente, inclinarmo-nos e dar-lhes festinhas na cabeça. Para um cão isso é muito ameaçador", clarifica.Então, o que se deve fazer? Bartlett sugere aproximarmo-nos de um cão pelo lado, respeitando o espaço pessoal do animal, e dar-lhe uma festa com calma. "Mantenha a sua ‘bolha’ e a ‘bolha’ deles, e depois é escolha do cão se se quer aproximar de si", frisou. Quando o cão cheira a nossa mão, pode coçar-lhe a zona do queixo ou as orelhas de seguida.Bartlett deixa ainda outro conselho: cuidado com as festas na barriga dos cães. Não podem ser dadas com muita pressão, ou incomoda os animais. Seja gentil.